«القومي للمسرح» يؤجل أمسية «فلسطين في القلب» حدادا على وفاة أمير الكويت

قرر الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تأجيل الأمسية الشعرية الغنائية «فلسطين في القلب»، لفرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

مصر تعلن الحداد على وفاة أمير الكويت

أوضح «فهمي» في بيان، أنّ ذلك يأتي تفعيلًا لإعلان مصر حالة الحداد العام، على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت، وتنفيذًا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام.

ونعى رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، راجيًا من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.