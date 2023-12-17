مرسى علم تستقبل آلاف السائحين للاحتفال بأعياد الكريسماس

استقبلت مرسى علم 10 آلاف سائح أجنبي من أوروبا، وذلك خلال 48 ساعة الماضية، لقضاء احتفالات الكريسماس بفنادق مرسى علم، إذ استقبل مطار مرسى علم الدولي أمس 6 آلاف سائح على متن 30 رحلة طيران سياحية، واليوم 4 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 10 آلاف سائح خلال اليوم وأمس على متن 52 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستعد للاحتفال بالكريسماس

وأعلنت فنادق مرسى علم استعداداتها لاحتفالات أعياد الكريسماس، وتزينت الفنادق بأشجار الكريسماس المضيئة ومجسمات بابا نويل والورود الحمراء، بالإضافة لتجهيز برامج ترفيهية للاحتفالات.