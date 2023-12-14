مرسى علم تتجمل بعد سقوط الأمطار والسيول.. آلاف السائحين على الشواطئ (صور)

تزينت مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وتجملت بعد أن تعرضت لسقوط أمطار غزيرة وسيول ضربت الطرق وعدد من المناطق خلال الأيام السابقة، وتوافد آلاف السياح على الشواطئ للاستمتاع بشروق الشمس أإجواء الشواطئ الخلابة.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى أن مرسى علم استقبلت اليوم الخميس نحو 4 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 10 دول أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا.

توافد السياح على شواطئ مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى استمرار توافد الآلاف من السائحين الأجانب على شواطئ مرسى علم على متن العديد من رحلات الطيران يوميا ضمن 95 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

احتفالات الكريسماس في مرسى علم

وأوضح أن الفنادق والمنتجعات السياحية تستعد لاستقبال آلاف السائحين لاحتفالات الكريسماس بمنطقة امارينا شمال مرسي علم والتي أصبحت وجهة سياحية مفضلة جاذبة لسياح أوروبا.