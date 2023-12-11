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انتخابات المصريين بالداخل

توافد الناخبين على لجان مرسى علم رغم سقوط أمطار (صور)

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:03 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مواطنون أمام اللجان بمرسى علم

مواطنون أمام اللجان بمرسى علم

شهدت لجان مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، توافد المواطنين في ثان أيام التصويت لانتخابات الرئاسة، للإدلاء بأصواتهم رغم سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول في عدد من المناطق، في رسالة تأكيد من أهالي جنوب البحر الأحمر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

توافد المواطنين على لجان مرسى علم

وأشار أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، إلى استمرار توافد المواطنين على لجان مرسى علم، خاصة لجنة مدرسة بورت غالب المخصصة للوافدين جنوب محافظة البحر الأحمر في  ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، رغبة الشعب المصري في اختيار رئيسه رغم هطول الأمطار بغزارة، لافتا إلى أن مدينة مرسى علم تضم 7 لجان انتخابية موزعة بكافة أرجاء المدينة.

غلق طرق مرسى علم بسبب سوء الأحوال الجوية

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أغلقت طريق مرسى علم إدفو وطريق مرسى علم الشلاتين وطريق القصير إدفو، اليوم الاثنين، لسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار شديدة.

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بقلم شاذلى عبدالراضي