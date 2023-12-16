مرسى علم تستضيف مؤتمرا لأكبر منصة للحجز السياحي الإلكتروني في بولندا

نظمت منصة الحجز الإلكتروني «Wakacje.pl»، والتي تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندي، مؤتمرها السنوي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إنه تم اختيار مدينة مرسى علم لإقامة هذا المؤتمر، لكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة بالسوق البولندي، لافتة إلى أن الوفد البولندي المشارك في المؤتمر ضم أعضاء مجلس إدارة المنصة برئاسة «Darusz Gorzny» رئيس مجلس الإدارة، وأهم 350 وكيلا سياحيا بالسوق البولندي، والذين تم اختيارهم بناءً على حجم المبيعات التي حققوها خلال العام الماضي.

السوق البولندي وتنشيط السياحة

وأكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية السوق البولندي بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى المقصد المصري.

وأشار «القاضي» إلى أن استضافة هذا المؤتمر تأتي فى إطار تدريب وتعريف ممثلي مكاتب البيع في السوق البولندي بالمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والمزايا النسبية للمقصد السياحي المصري، والتي تمنحه ميزة تنافسية دون غيره من المقاصد المنافسة بين دول العالم، إضافة إلى التأكيد على ثقة السائح البولندي في المقصد السياحي المصرى وتعريفه بالجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع السياحة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، ولاسيما في المقاصد السياحية، ومن بينها تطوير شبكة المواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المدن المصرية، ويسهم في الربط بين المقاصد الثقافية والمقاصد الشاطئية، مما يسهم في جعل زيارة مصر تجربة سياحية فريدة من نوعها.

برنامج سياحي للوفد البولندي

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم برنامج سياحي للوفد المشارك في المؤتمر إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، إلى جانب استمتاعهم بالأنشطة البحرية ورحلات السفاري التي تعرفوا عليها وقاموا بتجربتها بمدينة مرسى علم، بما يسهم في زيادة المبيعات للمقصد السياحي المصري، كون مكاتب البيع هي نقطة التواصل المباشرة مع السائح الذي يبحث عن السفر.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عددا من ورش العمل التي تم خلالها استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة، والتي ينفرد بها المقصد السياحي المصري.

كما قام رئيس مجلس إدارة المنصة بالإعلان عما تحقق من مبيعات خلال العام الماضي وخطته للعام المقبل، كما قام بتكريم أفضل المكاتب تحقيقاً للمبيعات خلال العام.