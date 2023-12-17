«تعليم مطروح»: فصل 8 طلاب 15 يوما لمخالفتهم لائحة الانضباط المدرسي

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع لجنة الحماية والانضباط المدرسي على مستوى إدارات مديرية التربية والتعليم، بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء والآباء للمدارس على مستوى المحافظة، وأعضاء اللحنة المكونة من منال جبر مدير إدارة الشئون القانونية، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمود أبو ذكري مسؤول الأمن بالمديرية، ورحاب الصايم مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، وأسماء صبري موجه عام التربية النفسية، ومفرح أبو اليزيد عضو فني اللجنة.

متابعة الانضباط المدرسي

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية الخاصة بأحكام لائحة النظام والانضباط المدرسي والجدول الزمني الخاص بتنفيذ مبادرات تعزيز الجانب التربوي للحد من الممارسات غير المرغوب فيها من بعض الطلاب، كما جرى خلال الاجتماع النظر في تقرير لجان الحماية الفرعية بالإدارات التعليمية ومناقشة القرارات الوزارية الصادرة من الوزارة والخاصة بالقضايا المتعلقة بالمخالفات الطلابية داخل المؤسسات التعليمية.

فصل 10 طلاب في مدارس مطروح

وصدقت لجنة الحماية، خلال الاجتماع، على قرار لجنة الحماية الفرعية بإدارة مطروح التعليمية، بفصل 8 طلاب 15 يوما، وفق القرار رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسي لارتكابهم مخالفات من المستوى الثالث باللائحة، واعتماد فصل طالبين، مع أخذ تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار ذلك، لارتكاب الطالبين مخالفات من المستوى الثالث أيضا، وفق المادة 22 من القرار الوزاري السالف ذكره.