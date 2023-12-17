«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وتحذّر من الشبورة صباحا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأيام الماضية شهدت ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عكس الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤثر على درجات الحرارة في المنطقة، ووجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترة وجود الشمس في وقت النهار.

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، تقديم آية كمال الدين وأسماء يوسف، أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، بسبب رياح شمالية قادمة من البحر المتوسط، تهبط بدرجات الحرارة بمعدل درجتين لـ3 درجات، ويُتوقع وصول درجات الحرارة العظمى في نهاية الأسبوع في القاهرة الكبري إلى 21 درجة مئوية.

واستكملت: «الشبورة تؤثر مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على درجات الحرارة واستقرار الأحوال الجوية»، مشيرة إلى أنّ أغلب أيام الأسبوع سيكون بها شبورة مائية في أغلب الطرق الزراعية والأماكن القريبة من المسطحات المائية.