3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. و«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ يتوقع خبرؤها أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحبها ظاهرة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.