تحذير من انخفاض كبير في درجات الحرارة.. نصائح للتعامل مع الطقس البارد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وبداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، وتناول المشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم، والحرص على عدم خروج الأطفال حتى لا يصابون بنزلات البرد.

انخفاض كبير في الحرارة بداية من هذا اليوم

كانت «الأرصاد» قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بداية الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة، من الاثنين المقبل، الذي تكون فيه درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، وتنخفض الحرارة تدريجيًا حتى تصبح يوم الجمعة المقبلة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأيام المقبلة في القاهرة والوجه البحري:

الاثنين: درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

الثلاثاء: العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

الأربعاء: العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

الخميس: العظمى21 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

الجمعة: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13درجة مئوية.

نصائح للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، هناك عدة نصائح للتعامل مع الطقس البارد في الأيام المقبلة، منها التالي:

1- تناول وجبات صحية.

2- شرب الماء والسوائل، خاصة قبل الخروج من المنزل في الطقس البارد.

3- ممارسة الحركة البدنية، خاصة في اليدين والقدمين.

4- ارتداء الملابس الثقيلة.

وحذّرت «الصحة» في وقت سابق، من الخروج إلى الشوارع في ظل درجات الحرارة المنخفضة، إلا للضرورة القصوى، مشددة على الالتزام بجميع إجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.