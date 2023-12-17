«الأرصاد»: 3 ظواهر تؤثر على حالة الطقس اليوم.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق الصحراوية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، لذا يجب القيادة بهدوء وإنارة الكشافات والالتزام بتعليمات رجال المرور حرصا على السلامة العامة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ووفق توقعات الأرصاد، توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ولن تمتد إلى الداخل، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نظرا لأن اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر المتوسط

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 24 16

بنها 23 15

دمنهور 24 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 23 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 26 15

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 29 12

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادي الجديد 30 10

أبو سمبل 30 16