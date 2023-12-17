تحذير عاجل من الأرصاد: «احذر شبورة تصل حد الضباب»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وسط تواجد للشبورة في الساعات الأولى من الصباح قد تصل لحد الكثيفة.

حالة الطقس الأحد 17 ديسمبر

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية تكن للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة قد تصل إلى حد الكثيفة، في الساعة 4 إلى 9 صباحًا من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري و القناة، مع إحتمالية تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة،

حالة الطقس الاثنين 18 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس الاثنين 18 ديسمبر استمرار للشبورة المائية مع إحتمالية تساقط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس الثلاثاء 19 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار للشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، محافظات القناة ووسط سيناء، مع طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، مع إحتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الأحد 17 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية

درجات الحرارة الإثنين 18 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية

درجات الحرارة الثلاثاء 19 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية