توزيع 20 طن سكر على أهالي تلا بالمنوفية خلال أسبوع.. الكيلو بـ27 جنيها

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، جهودها لتوزيع السكر بأسعار مخفضة في مختلف القرى والمراكز، تسهيلا على المواطنين، ومواجهة جشع التجار، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وبإشراف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية.

توزيع السكر بأسعار مخفضة في قرى تلا

وقال محمد خميس مدير إدارة تلا التموينية، إنه تم توزيع أكثر من 20 طن سكر خلال أقل من أسبوع بقرى المركز، وبسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك ليصل السكر إلى جميع المواطنين في القرى عن طريق المنافذ المعتمدة، موضحا أن الكميات التي توزع يشرف عليها مسؤول الإدارة التموينية لعدم التلاعب في الأسعار أو التوزيع.

إقبال كبير على شراء السكر بأسعار مخفضة

وأضاف «خميس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن منافذ بيع السلع الغذائية، خاصة التي يتوفر بها السكر، تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين في مختلف القرى، مشددا على أن كميات السكر التي يتم ضخها كبيرة ولا يوجد عجز في السوق المحلية.

وأشار إلى استمرار توزيع كميات من السكر بأسعار مخفضة لجميع المواطنين في القرى والمدن، مؤكدا أن هناك حملات مكثفة لمنع التلاعب في الأسعار، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب في السلع الغذائية والاستراتيجية.