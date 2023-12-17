خريطة قطع المياه اليوم بـ8 مراكز في المنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه، اليوم الأحد، بالفترة الصباحية لإجراء الصيانة الدورية وغسيل المروقات، وتطهير الخزانات بعدة قرى ومدن.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، توفير مياه فترة القطع، خاصة الأماكن الخدمية والمخابز.

موعد قطع المياه اليوم بالمنوفية

حددت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه، اليوم الأحد، بداية من الساعة 10 صباحا، لمدة 4 ساعات، حتى الساعة 2 ظهرا؛ لحين انتهاء الصيانة.

أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية

كشفت مياه المنوفية، أماكن قطع المياه اليوم، وفقا لجدول الصيانة الدوري، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن قرى بخاتي، والبتانون، واصطباري، والماي وزوير، والمصيلحة.

- مركز بركة السبع: قطع المياه عن قرى أبو مشهور والدببة وطوخ طيشا.

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى بيجرم وأجهور وطه شبرا وعرب الرمل.

- مركز الباجور: قطع المياه عن قرى منوهلة ومشيرف وميت مشيرف.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن قرى أبو كأس ودنشواي وساحل الجراير وشماميس ودراجيل.

- مركز أشمون: قطع المياه بقرى دروة وبوحة وشطانوف وكفر الحما وسنتريس وستقية أبو شعرة.

- مركز تلا: قطع المياه عن قرى طبلوها وطنوب وكفر السكرية وكفر ربيع.

- مركز منوف: انقطاع المياه عن كفر شنشط وصنصاط وزاوية رازين.