إقبال كبير على شراء السلع الغذائية من معرض «ضد الغلاء» بأشمون في المنوفية

يشهد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في مدينة أشمون في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين، في ظل العروض التي يحري تقديمها، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

إقبال على منافذ بيع السلع الغذائية في أشمون

أكد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، أن منفذ «ضد الغلاء» يطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون، بالتنسيق مع إدارة التموين، لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية.

وأضاف، أن معارض بيع السلع الغذائية في مركز أشمون تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة والتصدي لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى تجهيز معارض جديدة لافتتاحها قريبا في الوحدات القروية.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية، ومركز أشمون، لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.