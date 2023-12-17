أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد.. وتراجع «البلدي»

تراجعت أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 17-12-2023 في الأسواق بفضل توافر اللحوم بجميع أنواعها، حيث توفر الدولة كميات من اللحوم بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية والمعارض التابعة للغرف التجارية والسلاسل التجارية، التي تعمل وفق مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وجاءت انخفاضات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث سجل سعر الكيلو في المتوسط بين 272 إلى 349 جنيهًا للكيلو بحسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وجاءت تراجعات أسعار اللحوم في السوق اليوم بنسبة 0.79%، مقارنة بأسعار أمس، وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 300 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 260 إلى 450 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 190 إلى 360 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو لحم الكندوز صغير بين 230 إلى 360 جنيها، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 220 إلى 340 جنيها، ويتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و370 جنيها، سعر لحم بتلو بين 270 و420 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة

وسجل سعر اللحوم البرازيلي بسعر يتراوح بين 190 و250 جنيها، أما اللحوم الهندي سجلت أسعارها 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات، و250 و280 جنيها للجملي.