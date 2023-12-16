ضبط هايبر ماركت يبيع اللحوم خارج السلخانة وكمية من السكر المجهول في الشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط مسؤول عن البيع بأحد الهايبرات لحيازته وعرضه لحما بلديا مذبوحا خارج السلخانة لبيعه للمستهلكين وذلك في نطاق حي ثان الزقازيق.

التحفظ على 10 كيلو لحم مذبوح خارج السخانة

أشار فوزي البهي مدير إدارة التموين بالزقازيق إلى أنه تم ضبط بائع بهايبر ماركت يبيع ويعرض لحوم حمراء مذبوحة خارج السلخانة فيما تحرر محضر ضده، لافتا إلى أنه تم التحفظ على وزن 10 كيلو لحم.

مطاردة سائق تروسيكل وفر هاربا بسكر أبيض

وأشار إلى أنه تحرر محضر 17093 جنح ثان الزقازيق ضد مجهول صاحب تروسيكل تم مطاردته فر هاربا فيما تم التحفظ على 9 باكتات سكر وزنها 90 كيلو جراما خاصة بالمبادرة ومحظور تداوله خارج التموين وجرى العرض على النيابة.

في سياق متصل تواصل مديرية التموين تفعيل دور الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ التموين وجمعيتي لمنع احتكار السلع الغذائية كما وتضبط المخالفين للقانون سواء محتكري السكر وبيعه بغير سعر المبادرة الرسمي المحدد بقيمة 27 جنيه كما يتم ضبط الأشخاص الذين يتلاعبون في أوزان أرغفة الخبز بالمخابز البلدية.