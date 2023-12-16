تراجع في أسعار اللحوم اليوم السبت 16-12-2023

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 16-12-2023 بقيمة بلغت 50 جنيهًا بالنسبة للكندوز وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تختلف أسعار اللحوم الحمراء من مكان إلى آخر.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

وبحسب شعبة القصابين أن أسعار اللحوم اليوم البلدي اليوم السبت 16-12-2023 تراجعت بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، وأن اللحوم البلدي الكندوز تباع للمستهلك بـ260 جنيها للكيلو في محلات الجزارة والأسواق كما أن هناك أنواعًا من اللحوم الكندوز تصل إلى 300 جنيه وأكثر حسب النوع والمكان التي تباع فيه تلك اللحوم مقارنة بالأسعار الإسبوع الماضي.

أسعار اللحوم الحمراء

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والمحلية التابعة لشعبة القصابين وهي كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 270 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 260 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

سجل سعر كيلو لحم الكندوز كبير في المتوسط نحو 260 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن في المتوسط نحو 340 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 300 جنيه

سعر كيلو لحم الكندوز صغير في المتوسط نحو 305 جنيهات.