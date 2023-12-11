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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2023 في مصر

كتب:

سعيد رمضان
02:13 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين 11-12-2023 للعديد من الأنواع، في مصر بأنواعها المختلفة، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن في المتوسط نحو 342.94 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 11-12-2023، في محلات الجزارة والأسواق بشكل جيد، ويتراوح سعر اللحوم الحمراء في المتوسط ما بين 282.97 إلى 343.19 جنيه للكيلو حسب النوع، كما قد يختلف السعر حسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم 

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 288.48 جنيه.

سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 322.68 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 289.83 جنيه.

أسعار اللحوم في مصر

سجل سعر كيلو لحم الكندوز كبير في المتوسط نحو 282.97 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن في المتوسط نحو 342.94 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 343.19 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 9 جنيهات.

سعر كيلو لحم الكندوز صغير في المتوسط نحو 318.14 جنيه.

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