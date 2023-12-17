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انتخابات المصريين بالداخل

وزير الإسكان: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل

كتب:

أيمن حمزة
10:19 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
سكن لكل المصريين.. ارشيفية

سكن لكل المصريين.. ارشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جرى البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» - محور منخفضي الدخل - بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة إلى 3 قطاعات (أ – ب - ج)، على مساحة تتجاوز 3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل

أكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وضبط العمران، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة، بجانب المساهمة في توفير فرص عمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، إذ شدد الوزير، على المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ومراعاة الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، بجانب تكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.

أوضح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمواقع المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ودراسة التربة، وبدء أعمال الحفر والخرسانات للعمارات ببعض المواقع، بجانب تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة، لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الهندسية، لتحقيق الجودة المطلوبة .

الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار

أشار المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم بالمدينة إلى 16152 وحدة سكنية، كما يجري تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية بخلاف الـ55 ألف وحدة الجديدة التي بدأ تنفيذها، ليصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار إلى 90 ألف وحدة سكنية.

أشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه يجري تنفيذ عدد من المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنو المدينة مستقبلا، والتي تشمل مدارس وحضانات، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية، لافتا إلى أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدينة، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ 25 مبنى خدميا منها ناد اجتماعي علي مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بالقطاع أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ 60 %.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.