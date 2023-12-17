محمد إمام يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف

نعى الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام الشعب الكويتي في رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل عن عالمنا أمس، ووجه لهم خالص التعازي.

الفنان محمد إمام يعزي الشعب الكويتي

نشر الفنان محمد إمام «بوست» منذ قليل على صفحته الرسمية وحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً «خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح».

فنانون يقدمون واجب العزاء

كما أن هناك عدة فنانين آخرين قدموا واجب العزاء من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من ضمنهم الفنانة جومانا مراد والفنان أكرم حسني وآيتن عامر والملحن سامر أبو طالب الذي قدم النعي من خلال خاصية «استوري» على فيس بوك، إذ قال من خلالها «البقاء والدوام لله، وفاة أمير الكويت، ربنا يرحمه و يغفر له، خالص التعازي للشعب الكويتي و للوطن العربي اجمع».