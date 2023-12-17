في 3 أيام.. مبادرة جديدة من «حماية المستهلك» لحل شكاوى شركات السلع المعمرة

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق مبادرة جديدة لحل شكاوى المواطنين ضد شركات السلع تحت عنوان «صديق المستهلك» ستستمر لمدة 3 أيام، قائلًا إنَّ هناك 3500 شكوى سيتمّ التواصل مع كل الشركات لحلها من أجل الوصول إلى «صفر شكاوى» في بداية 2024، ليكون كل ذلك في صالح المستهلك.

مبادرة صديق المستهلك

وأضاف «السجيني»، خلال مؤتمر وقائع إطلاق مبادرة صديق المستهلك بحضور ممثلي ومنسقي شركات السلع المعمرة، أننا نعمل دائما في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين في السلع المعمرة.

حل شكاوى المواطنين

وقدم الشكر للشركات على إزالة أسباب الشكاوي المقدمة من المستهلكين، معبرًا عن أمله خلال أيام المبادرة أن يتمّ حل كل تلك الشكاوي، مشيرًا إلى أنَّه سيكون هناك دراسة للشكاوى ضمن متابعة المبادرة ولحل شكاوى المواطنين.