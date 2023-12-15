رئيس «حماية المستهلك»: التاجر ليس متهما.. ونتعامل معه برقي في حملات الجهاز

قال إبراهيم السجيني رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه منذ تولى مهام الجهاز في نوفمبر الماضي، يعمل على وضع خطة لاستعادة هيبة جهاز حماية المستهلك، والتأكيد على أن الدولة موجودة بقوة في الشارع.

«حماية المستهلك» يشن 15 حملة بالجيزة

أشار «السجيني» خلال تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن جهاز حماية المستهلك بدأ في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة، ونفذ 15 حملة في الجيزة، منها فيصل والهرم والعمرانية، وكانت التوجيهات واضحة وصريحة، بالتعامل برقي مع التاجر لأنه ليس متهما، وإنما الهدف متابعة تنفيذ التوجيهات والتأكد من توافر السلع واتباع الضوابط، ولا بد أن يشعر المستهلك بوجود الجهاز، وتعريفه بالحقوق والواجبات، والخط الساخن متاح للمواطنين للاستفسار أو الابلاغ عن أي شكوى.

تحرير محاضر للمخالفين

أضاف أنه جرى ضبط أطنان سكر وأرز وسلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفين، في حملات لـ45 مأمور ضبط قضائي، في إمبابة والوراق وأوسيم وبولاق.