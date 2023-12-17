تخصيص الحصة الأولى في مدارس مطروح اليوم للحديث عن معركة وادي ماجد

خصصت مديرية التربية والتعليم في مطروح، بالتعاون مع لجنة التراث، الحصة الأولى في جميع مدارس المحافظة للحديث عن معركة وادي ماجد، والتي تحتفي بها خلال هذه الأيام محافظة مطروح في عيدها القومي، وذلك لتوعية الطلاب ببطولات أبناء مطروح في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في 15 ديسمبر عام 1915.

الحديث عن معركة وادي ماجد في المدارس

وتابع الدكتور حمد شعيب رئيس لجنة التراث في محافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم، منذ بداية طابور الصباح مع المعلمين الحديث حول معركة وادي ماجد، في المدارس وفقرات عن العيد القومي، وتعريف أبناء مطروح ببطولات أجدادهم حماة بوابة مصر الغربية.

بطولات أبناء مطروح

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، إنه جرى تنفيذ الحصة الأولى في المدارس بنطاق المحافظة عن معركة وادي ماجد، وقمنا بالمرور علي مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات عن تلك المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ أبناء مطروح، وتعريف الطالبات بمدى التضحيات التى شارك فيها أبناء مطروح من رجال وسيدات.

معركة وادي ماجد

وأكد الدكتور حمد شعيب رئيس التراث بمحافظة مطروح، أن معركة وادي ماجد كانت بقيادة المجاهد حسين جبريل العاصي، واستطاعوا بتكاتفهم الانتصار على قوات الاحتلال الإنجليزي وقتل قائدهم «اسناو» على يد المجاهد صالح بوزوير السمالوسي.