بأعلام مصر وفلسطين.. مطروح تحتفل بعيدها القومي وتكرم المٌتميزين (صور)

احتفلت محافظة مطروح بالعيد القومي والذكرى الـ108 لانتصارات معركة وادي ماجد، من أمام ديوان عام المحافظة، واستقبل محافظ مطروح القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة.

أعلام مصر وفلسطين

وحمل شباب مطروح أعلام مصر وفلسطين أمام محافظة مطروح، مع انطلاق فعاليات الاحتفالات، مساء اليوم، من أمام ديوان عام المحافظة بعزف لفرقة الموسيقى بأنغام مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية، وتزينت المحافظة بالأعلام، وقام محافظ مطروح بإيقاد شعلة الاحتفال إيذانا ببدء الاحتفالات وقدم كورال مديرية التربية والتعليم مجموعة من الأغاني الوطنية أمام ديوان عام المحافظة بهذه المناسبة الغالية.

فيلم تسجيلي حول إنجازات الدولة في مطروح

وشهد محافظ مطروح احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور كافة القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الجهات الأمنية، وجرى خلالها عرض فيديو لأهم جهود المحافظة خلال 4 سنوات، وقدم المحافظ التهنئة لجميع أبناء مطروح، في العيد القومي لمطروح ال108، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وتمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا.

تكريم أحفاد المجاهد جبريل العاصي والمتميزين في مطروح

وكرم محافظ مطروح خلال الاحتفالية أحفاد المجاهد حسين العاصي قائد معركة وادي ماجد، وعدد من القيادات الشعبية من عمد وعواقل المحافظة والمُتميزين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، والمٌتميزين من الأجهزة التنفيذية المختلفة من بينهم وكيل وزارة العمل بمطروح علطف درويش، والمهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، والدكتور مصطفي أشرف مدير فرع هيئة الإسعاف ومسعفين بمطروح، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب بمطروح والفريق الطبي بالمركز، وجرى استعراض خلال الاحتفالية نبذة تاريخية عن معركة وادي ماجد.

استمرار الاحتفالات

وأكد محافظ مطروح أن الاحتفالات مستمرة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة.