مطروح تحتفل بالعيد القومي الأربعاء.. ذكرى معركة وادي ماجد ضد الإنجليز

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعدادات المحافظة للعيد القومي، الذي يتزامن مع ذكرى معركة وادى ماجد، وسيجري افتتاح العديد من المشروعات التي جرى الانتهاء منها، وعرض جميع المشروعات التي جرى تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربا، مرورا بمراكز ومدن العلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، حتى مدينة سيوة جنوبا.

ذكرى معركة وادي ماجد

وقال حمد خالد شعيب الباحث في أطلس الفلكلور الشعبي بمحافظة مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، إن العيد القومي لمحافظة مطروح يتزامن مع معركة وادي ماجد، وهي إحدى معارك الحملة السنوسية ضمن حملات الحرب العالمية الأولى، التي وقعت في 15 ديسمبر عام 1915.

وكانت الموقعة في منطقة وادي ماجد 20 كم غرب مدينة مرسى مطروح، بين القوات البريطانية بقيادة ألكسندر والاس، والقوات السنوسية بقيادة جعفر باشا، وشارك بها أعداد كبيرة من فرسان قبائل محافظة مطروح من قبيلة أولاد علي أبيض وأولاد علي أحمر، وقبيلة الجميعات وقبيلة القطعان، وقبيلة السننة، وكانو يواجهون العدو الإنجليزي بالبنادق على ظهور الخيول.

افتتاح تطوير منفذ السلوم

ومن المقرر أن يتم افتتاح تطوير منفذ السلوم البري، الذي يربط بين مصر وليبيا، بعد إنشاء 17 مبنى جديدا، وإنشاء منظومة مراقبة بالكاميرات، ومبنى لاحتجاز السيارات في الدائرة الجمركية، وصالات الوصول والسفر، وبوابات الدخول والخروج، ووحدة الجوازات، وافتتاح مشروعات خدمية، من كهرباء ومياه وشبكات طرق في بعض المدن.