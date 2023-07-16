ضبط نحو 400 مخالفة تموينية والمرور على 404 منشآت غذائية بالدقهلية في أسبوع

كشفت مديرية التموين بالصحة بالدقهلية عن شن حملات مرورية مفاجئة على مختلف الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية على مدار الأسبوع الماضي، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات سواء في مديرية الصحة بالمنشآت الغذائية أو التموين في الأسواق والمخابز بالدقهلية.

ضبط مخالفات تموينية في الدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه جرى شن العديد من الحملات المرورية التموينية بالدقهلية على الأسواق والمخابز بمختلف الإدارات التابعة للمديرية في محافظة الدقهلية الأسبوع الماضي، وجري ضبط الآتي:

- يوم الأحد 9 يوليو: ضبط 87 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- يوم الاثنين 10 يوليو: ضبط 75 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

- يوم الثلاثاء 11 يوليو: ضبط 68 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

- يوم الأربعاء 12 يوليو: ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

- يوم الخميس 13 يوليو: ضبط 74 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- يوم الجمعة 14 يوليو: ضبط 65 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

ضبط منشآت غذائية مخالفة في الدقهلية

وأوضح شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية في المديرية شنت حملاتها علي المنشآت الغذائية بالدقهلية في مختلف الأماكن، وتمكنت من المرور علي 404 منشآت.

وأضاف أن الحملات قامت بالآتي:

- تحرير 290 محضرا

- سحب 82 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،

- إعدام 3137 كيلوجراما من أغذية متنوعة و 668 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.