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رصف طرق وإنشاء محاور جديدة في أسيوط بتكلفة 36 مليار جنيه خلال 10 سنوات

كتب:

حسن عبد النعيم
11:29 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
محافظ أسيوط يتابع رصف الطرق

محافظ أسيوط يتابع رصف الطرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن ما شهدته المحافظة من إنجازات في قطاع الطرق والرصف وإنشاء المحاور الجديدة خلال العشر سنوات الماضية يعد إنجازاً غير مسبوق لصالح المواطن الأسيوطي، مشيرا إلى أن تكلفة الأعمال سجلت 36 مليار جنيه.

رفع كفاءة الطرق 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات الرصف وإنشاء الطرق والمحاور من أهم مشروعات البنية الأساسية التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، خاصة مع إطلاق الرئيس المشروع القومي للطرق في عام 2014.

وأوضح المحافظ، أنه يُجرى حاليًا دراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا، وفقاً لاحتياجات كل مركز لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

محاور على النيل

وأشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، منها 3 محاور بمحافظة أسيوط، وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويُجرى حاليا العمل في محورين مهمين في الشمال والجنوب، هما محور أبوتيج ومحور منفلوط.

وأوضح المحافظ، أن محور ديروط على النيل يعد أحد أهم شرايين التنمية في أسيوط، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى للمحور التنموي بطول 15 كم، وعرض 21 مترًا وعدد 2 حارة، بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، ويبدأ من تقاطع طريق «الحوطا» حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي.

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