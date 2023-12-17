وزير التعليم: تسهيلات للراغبين في إنشاء مدارس خاصة ودولية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة منفتحة جدا على العمل مع القطاع الخاص، وتقدّم جميع التسهيلات لمن يرغب في إنشاء مدارس خاصة أو دولية، مضيفا أنّ القطاع الخاص لديه سهولة في إدارة المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، أنّه لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم، مضيفا أنّ المعلم هو أساس العملية التعليمية.

وتابع حجازي: «لدينا عجز في المعلمين، لكن التحول الرقمي قد يساهم في حل هذه المشكلات»، موضحا أنّ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سيتم التوسع فيها، كما أنّ هناك مدرسة للعباقرة.