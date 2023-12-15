تفاصيل أسئلة امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية «الترم الأول».. اعرفها

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وشكل الأسئلة وتوزيع الدرجات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المٌستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تٌغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تٌوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة مٌحددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن -الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

في أسئلة الاختيار من مٌتعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعتان للورقة الامتحانية.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50٪ من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين، بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معا للفصل الدراسي الثاني.

- يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب، لها طابع الاستمرارية في الاستخدام، تراكمي كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع، يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالي لا تتعدى أكثر من خطوتين).

قرارات بشأن الصفين الأول والثاني الإعدادي

- يطبق القرار الوزارى رقم 198 وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 توزع كالآتي:

- 20 من إجمالي الدرجة كما يلي (10 لاختبارات الشهور %5 للمواظبة ، 5% للسلوك).

-80 من درجة كل فصل لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- يعقد امتحان تحريري في نهاية كل فصل دراسي يشمل كل امتحان ورقتين مستقلتين إحداهما لمادة الجبر والإحصاء والأخرى لمادة الهندسة والقياس ويخصص له 24 درجة لكل ورقة امتحانية.

- تصبح الدرجة التحريرية للتلميذ في نهاية كل فصل دراسي 48 درجة مجموع درجتي ورقة الجبر والإحصاء، وورقة الهندسة والقياس.

- يتم جمع درجتي الورقتين الامتحانين للفصل الدراسي الواحد، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسي من 60 درجة.

الصف الثالث الإعدادي

- النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي.

- تكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة، والنهاية الصغرى للمادة 30 درجة.