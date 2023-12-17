تحصين 100 ألف و168 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، تحصين 100 ألف و168 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، وحتى اليوم الأحد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية في بني سويف

وأطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، حملة قومية تستهدف تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

80 وحدة بيطرية مشاركة في حملة التحصين ببني سويف

وقال الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري في محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، إنه منذ إطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، وحتى اليوم الأحد جرى تحصين أكثر من 100 ألف و168 رأس ماشية من أبقار وجاموس واغنام.

وأشار إلى توفير كل المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، وتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، بالإضافة إلى الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية