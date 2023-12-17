كلية التمريض بجامعة قناة السويس تبحث التعاون مع «جايكا» اليابانية (صور)

زار وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، اليوم الأحد، جامعة قناة السويس، ضمن جولاته لتفقد عدد من الكليات، على رأسها كلية التمريض، لبحث التعاون المشترك في عدد من الدول الأفريقية.

واستقبلت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس الوفد، ضمن التعاون الثلاثي بين جامعة القناة وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتحت عنوان «الإدارة المتكاملة لصحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة».

وقال بيان رسمي لجامعة قناة السويس، إن وفد الجايكا ضم العاملين بمجال الرعاية الصحية، من الأطباء وهيئة التمريض وفنيي المعامل والقادمين من دول كينيا وتنزانيا وجنوب السودان وغانا وزيمبابوي.

ورافق الوفد عميد الكلية وكل من الدكتورة إيناس عبدالله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيفين محمد حسنين رئيس قسم تمريض أمراض النساء والتوليد ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال فاروق رئيس قسم تمريض الأطفال، والهيئة التدريسية لأقسام تمريض أمراض النساء والتوليد، والتمريض الباطني الجراحي، وتمريض الأطفال.

وتفقد معامل المحاكاة

قدمت عميد كلية التمريض شرح للمهارات التمريضية المختلفة، وتفقد معامل المحاكاة بالكلية، والذي حاز على إعجاب فريق الجايكا؛ لتجهيزاته المتطورة وإمكاناته المتميزة، من حيث عدد الأجهزة التمريضية وعدد المعامل، كما زار الوفد مكتبة الكلية،والفصول الدراسية والقاعات التدريسية والمدرجات.

وأثنى الوفد على أداء الكلية وإمكانياتها، مُعلنين عن رغبتهم في دعم سبل التعاون مع الكلية لإكمال الدراسات العليا بها فيما رحبت الدكتورة وفاء عبد العظيم بالتعاون مع فريق الجايكا، مُعربة عن سعادتها بزيارة الوفد للكلية، والتعاون بين الجانبين.