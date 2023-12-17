النائب تيسير مطر: الشعب المصري استجاب لنداء المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الانتخابات الرئاسية عُرس انتخابي، تتحرك فيه الأحزاب لإبداء رأيها والتواصل مع المواطن لاختيار المرشح المناسب له، والإعلام المصري قدم حملات وبرامج المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024، بمنتهى الحياد.

استجابة شعب لنداء المشاركة

أوضح «مطر» لـ«الوطن»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا في تنظيم العملية الانتخابية بلا مخالفات، والشعب المصري استجاب لنداء المشاركة ولبى الواجب الوطني بأعداد كبيرة ليؤكد للعالم حرصه على حرية التعبير عن رأيه واهتمامه بالمشاركة السياسية.

تعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر

أشار رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الرئيس السيسي، أسهم بجهوده على مدار سنوات فترتي الرئاسة، في تعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر، وأصبح المواطن على قدر كبير من الوعي والمعرفة بحقوقه وواجباته، لافتا إلى أن فكرة ترشح 3 من رؤساء الأحزاب، خير دليل على انتعاش الحياة الحزبية في مصر، وتوجت بالمشاركة الواسعة من الجمهور.