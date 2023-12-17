«الغد»: القيادة السياسية المصرية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنّ مصر مستمرة في دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والقيادة السياسية تعمل بشكل دائم ومستمر للوصول إلى حل سريع للسيطرة على حرب غزة التي تهدد حياة الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في حق الأبرياء.

الدعم والمساعدات

وأوضح موسى في بيان، أنّ مصر لم ولن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته، وما زالت مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية أهالي غزة، لافتا إلى أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة حياة كريمة قدما العديد من القوافل الإنسانية إلى أهالي غزة، بشكل مختلف تماما عن ما قدمه العالم.

القضية الفلسطينية

وأشار رئيس حزب الغد إلى أنّ موقف القيادة السياسية المصرية ثابت تجاه الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنّ الشعب المصري بالكامل حريص على القضية الفلسطينية باعتباره قضيته الأولى، والعلاقات بين مصر وفلسطين تاريخية على مختلف المستويات.