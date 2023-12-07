النائب تيسير مطر: المصريون لديهم طموح ورؤية ويثقون في الدولة

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس النواب ورئيس حزب إرادة جيل، إنّ المواطن المصري لا ينسى ولديه طموح ورؤية ويثق في الدولة، كما أن سقف طموح المصري يزداد مع الشخص الذي لديه يثق فيه ويحل له كل مشكلاته، لذلك يريد المواطن المزيد وهذه هي طبيعية الحياة، لافتًا إلى أنّ الطموح لا يقف عند حد معين «طول ما الإنسان عايش طموحه بيزيد».

لا يوجد مكان بالعالم خالي من المشكلات

وأضاف مطر، خلال حواره لبرنامج «رسالة وطن» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر راديو 9090، أنّه لا يوجد مكان في العالم أو عصر من العصور خالٍ من المشكلات على مدار جميع السنوات منذ فترة الفراعنة، مشيرا إلى أنّه مع تقدم العمر تزداد مشكلات الحياة.

وتابع بأنّ المصري زكي ولديه ولاء ويثق في الدولة، والمشهد في 2011 كان ظرفًا طارئًا، والمواطنون اليوم ليس لديهم استعداد لرؤيته مرة أخرى بسبب التدمير الناتج عنه، موضحا: «كانت النوايا طبية في 2011، ولكن دخل عليها عنصر أفسدها، وهذا تاريخ لا يُنسى».

أهمية تذكير المواطنين طوال الوقت بما مضى

وأكد أهمية تذكير المواطنين طوال الوقت بما مضى وحدث، في خلال عام 2011، حتى يخاف المواطنون على بلدهم، مشيرا إلى أن هناك مطالب كثيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في حالة فوزه بفترة رئاسية جديدة.