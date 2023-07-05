تجديد الثقة في عصام زكريا رئيسا لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بالتجديد للناقد الفني عصام زكريا، لرئاسة مهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين.

ووجّه الناقد عصام زكريا، الشكر لوزيرة الثقافة، على ثقتها الكبيرة، بتوليه رئاسة المهرجان مُجددًا، معربًا عن تطلعاته إزاء تنظيم دورة استثنائية تليق بعراقة المهرجان وقيمته الدُولية.

وأكد زكريا، أنّ تلك الدورة ستكون احتفالية كبيرة بالتاريخ الطويل للمهرجان في دورته الـ25، ما يمثل تحديًا من نوع خاص، سيكون حافزًا لفريق عمل المهرجان، لتقديم كل ما يُضيف زخمًا وثراءً لمكانة المهرجان على صعيد التنوع السينمائي للأفلام المشاركة ومسابقاته المتعددة، وبما يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية والفنية إقليميًا ودُوليًا.

عصام زكريا

يُذكر أنّ الناقد عصام زكريا، هو صحفي وناقد سينمائي وباحث، كتب مئات المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، كما ألف 10 كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات، والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما، وعُين عضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، وشارك في العديد من الندوات الثقافية والبرامج السينمائية الخاصة، كما عمل في مواقع مختلفة في معظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر، كما تولى رئيس تحرير مجلة (نظرة) المتخصصة في السينما المستقلة، وعمل مدرسًا بقسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدرسة الجيزويت السينمائية في الإسكندرية ومحاضرًا بمدرسة (سمات) للسينما وبورشة السينما الملحقة باستوديو عماد الدين وأكاديمية رأفت الميهي.