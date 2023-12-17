بعد تعطل الخط الساخن.. «مياه المنوفية» تعلن أرقاما جديدة لتلقي الشكاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، توقف الخدمة بالخط الساخن 125، نظرا لحدوث عطل مفاجئ، مما تسبب في انقطاع الخدمة، وفق بيان رسمي للشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

أرقام الشكاوى والخدمات في شركة مياه المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عددا من الأرقام الأرضية، للاتصال بها في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الاتصال، وهي:

- إدارة الخط الساخن.. 01220906668 - 01220903337

- فرع شبين الكوم.. 0482319939- 01226094906

- فرع الشهداء.. 0482753231 - 01220901177

- فرع أشمون 0483442155- 01229943218

- فرع تلا 0483563858 - 01220994415

- فرع السادات 0482640061 - 01226055529

- فرع قويسنا 0482781288 - 01285556783

- فرع بركة السبع 0482994918 - 01220922213

- فرع منوف 0483661409 - 01226005669

- فرع الباجور 0483884673- 01220900277

- فرع سرس الليان 0483353993 - 01226088662

شكاوى شركة مياه الشرب عن طريق «واتس آب»

كما حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنوفية، رقم هاتف لتلقي الشكاوى عن طريق «واتساب» على الرقم 01220906668، موضحة أن هذه الأرقام تعمل لحين إصلاح العطل علي أن يتم الإعلان عن ذلك عبر صفحتها وفروعها في كل المراكز والمدن.