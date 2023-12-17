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رئيس جامعة القناة: كلية العلوم تشهد طفرة في تطوير المعامل

كتب:

عمرو الورواري
12:41 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
رئيس جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية العلوم تشهد عملية تطوير جذرية في بنيتها التحتية، خاصة معاملها، حيث تم الانتهاء من تطوير معامل أقسام الرياضيات والحيوان والكيمياء والفيزياء.

وأضاف رئيس جامعة القناة، خلال استقبال فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أثناء زيارته لكلية العلوم بالجامعة، أن الكلية ثرية بالمشروعات البحثية التي تزيد عن 20 مشروعا، مثمناً جهود علماءها في إثراء البحث العلمي الخدمي الموجه لحل المشكلات المجتمعية.

رئيس فريق الاعتماد: كلية رائدة 

وقال الدكتور حسن الهواري رئيس الفريق إلى أن كلية العلوم جامعة قناة السويس في الإسماعيلية من الكليات الرائدة ولها تواجدها الملموس بين نظيراتها، لافتاً إلى تقدم علمائها في التصنيفات الدولية، فيما توجه فريق الجودة إلى كلية العلوم وتحديداً برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب.

وقال الدكتور حسن محمد الهواري، رئيس الفريق، إن زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بغرض القيام بالتحقق من استيفاء برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب لمعايير الاعتماد البرامجي الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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