الجامعة الحديثة تكرّم «مسلم» و«صالح» لدورهما البارز في البحث العلمي وقضايا المجتمع

كرّمت الدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة mti، والدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمنحهم درع الجامعة وشهادات التقدير، لمكانتهم ودورهم البارز في البحث العلمي وقضايا المجتمع.

كما كرّمت الفنان مدحت صالح، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، خلال فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية إعلام الجامعة الحديثة بعنوان «الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث».

دور الإعلام في السياحة

وقالت رئيس الجامعة، إنّ المؤتمر يأتي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موجّهة له الشكر على دعمه الكامل للبحث العلمي ودوره في تنمية المجتمع.

وأوضحت كامل، أنّ انعقاد المؤتمر تحت مسمى دور الإعلام في السياحة، يهدف إلى المساهمة في إيجاد أوراق عمل تدعم السياحة وتساعدها على مواجهة التحديات المختلفة خاصة ما يتعلق بالأمن القومي، موضحة أن السنوات الأخيرة توافرت عدة عوامل سلبية أثّرت على السياحة مثل جائحة كورونا.

وضع خطط كاملة لمواجهة التحديات

وأضافت رئيس الجامعة الحديثة، أنّ ما حدث خلال السنوات الماضية من تحديات وجب العمل على وضع خطط كاملة لمواجهتها، وإيجاد حلول جذرية لها، من خلال تسخير البحث العلمي والعلوم.

ويناقش المؤتمر دور الإعلام التقليدي وقضايا التنمية السياحية وحماية التراث، ودور المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية وحماية التراث وتنشيط السياحة، ودور وسائل الإعلام والاستكشافات الأثرية في ظل حماية التراث وتنشيط السياحة، ودور الإعلام وقضايا الوعي السياحي، ودور الإعلام وقضايا حماية التراث.