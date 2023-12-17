محمود مسلم: تنمية السياحة تتطلب الاهتمام بالتراث الثقافي والحضاري

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الوطن، أنّ المؤسسات الأكاديمية والبحثية تلعب دورًا مهمًا في تسليط الضوء على القضايا المهمة التي تمس واقع المجتمع المصري، والسعي إلى تطويرها وتحسينها والنهوض بها.

وأضاف مسلم، خلال كلمته في مؤتمر «الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث»، أنّ أحد أبرز القضايا هي السياحة، والتي تُعد عنوانًا مهمًا تتميز به الدولة المصرية على مدار تاريخها الممتد، لما تمتلكه من مقدرات وإمكانات ومقومات سياحية عديدة ومتنوعة.

دور السياحة في دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح رئيس مجلس إدارة الوطن، أنّ السياحة لعبت دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل جزءًا معتبرًا من الدخل القومي، كما ساهمت في توفير فرص عمل عديدة، لافتا إلى أنّ النهوض بالسياحة وتنميتها يتطلب الاهتمام بالتراث الثقافي والحضاري كمصدر من مصادر الجذب السياحي، حيث تُعد مصر أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها ثراءً فيما تركته من شواهد دالة على عبقرية الإنسان المصري القديم وعلمه وابتكاراته.

حماية التراث الوطني

وشدد مسلم على أهمية الإعلام بصفة عامة والإعلام السياحي بصفة خاصة، حيث يلعب دورًا حيويًا في الترويج للسياحة ودعم خططها التنموية وكذلك حماية التراث الوطني، موضحا أنّ محاور المؤتمر تناولت دور الإعلام في دعم التنمية السياحية وحماية التراث، حيث قدّمت العديد من الأوراق البحثية والأكاديمية التي تضمنت رؤى ومقترحات ومقاربات تعزز دور الإعلام في هذا الملف.

وأوضح ئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ تطور الإعلام الإلكتروني في السنوات الأخيرة يُمكنه أن يسهم بصورة كبيرة في دعم السياحة والترويج لها، حيث أصبح من السهل الترويج للسياحة في أي وقت وباي لغة وفي أي موطن، مشيرا إلى أنّ الإعلام أصبح له دور أكبر الآن، حيث يستطيع الوصول إلى الجميع ونشر المعلومات والترويج للسياحة في أي لغة وفي أي مكان.