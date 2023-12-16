«السياحة العرب»: مشاركة عمال مصر بالانتخابات الرئاسية درس في الوطنية

أشاد المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بمشاركة العمال في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنها تعتبر درسا في الوطنية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

جاء ذلك خلال البرقية التي تلقاها مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، من المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، والتي هنأت بالدور الذي قامت به المؤسسات النقابية بمصر سواء كانت بعقد المؤتمرات والندوات او استراتيجية غرف العمليات التى دشنها عمال مصر عامة، وبالأخص الخدمات الإدارية والاجتماعية ما كان له مردود إيجابي أثرى المشاركة فى الانتخابات .

كما أثنت البرقية على التشكيل النقابي الذي أدار غرف العمليات المركزية والفرعية من أجل تشكيل رأي عام عمالي تجاه المشاركة الإيجابية.

غرفة عمليات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يذكر أن غرفة عمليات نقابة الخدمات الإدارية ضمت: هشام فاروق المهيري رئيس النقابة مشرفًا عامًا وحمدي عرابي نائب رئيس النقابة وحسام حنفي أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الأمين العام، ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشؤون الإعلام وعبد الرحمن البيومي عضو مجلس الإدارة عن الشباب، وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد للنقابة أعضاء.