نقيب السياحيين: نستهدف دعم وتنشيط السياحة الريفية في مصر

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنَّ العاملين بالمجال السياحي يطالبون بخطة جديدة لدعم السياحة الريفية وتقديم تسهيلات استثمارية، خاصةً وأنَّ القطاع أحد أبرز قنوات توفير العملة الصعبة للبلاد، لافتاً إلى أنَّ معظم الرحلات لمحافظة الفيوم هي سياحة داخلية، ونعمل على زيادة النشاط السياحي بكل المحافظات.

وأضاف «حلقة»، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك تصنيف لمحافظات مصر من ناحية النشاط السياحي، فهناك محافظات سياحية وأخرى بها نوع من النشاط السياحي، وثالثة لا تعد سياحية، وأشهر أنواع السياحة الداخلية الثقافية والترفيهية الشاطئية وسيساعد على تنشيط السياحة بها إدراجها في برامج شركات السياحة المصرية.

وتابع نقيب السياحيين، «كل محافظة في مصر لها ما يميزها عن غيرها ولابد من تأهيل بعض القرى بكل محافظة لتكون قرية سياحية نموذجية وتطوير الأماكن التي تقف فيها سيارات الأفواج السياحية، وكذلك المطاعم والبيئة الريفية وتوفير فرص العمل لأهالي القرية في صناعات يدوية وبيئية، ما يساعد في النهاية على إدراج السياحة الريفية ضمن المنظومة السياحية للبلاد».

واستطرد: «العيد القومي للمحافظات فرصة هامة لإثراء الأجندة السياحية طوال العام بإحياء الكرنفالات في هذه المناسبات، لمدة قد تصل لأسبوع واستعراض الفنون الشعبية خلال هذه الفعاليات، والبنية التحتية القوية من شبكات الطرق بين المحافظات والخدمات على هذه الطرق يسهل فتح ملف السياحة الريفية والقطاع جاهز لتفعيله بشكل أقوى».