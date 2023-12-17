الكوميديا تغلب على برومو مسلسل «الوصفة السحرية» لـ شيري عادل (فيديو)

طرحت منصة WATCH IT برومو مسلسل «الوصفة السحرية» بطولة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم، عبر حساب المنصة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

برومو مسلسل الوصفة السحرية

وظهر خلال البرومو علاقة حب وصداقة بين الفنانة شيري عادل وعمر الشناوي، إذ أنَّهما متزوجان، ولكن يحدث بينهما مشكلات بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل «الوصفة السحرية» يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

ينتمي مسلسل «الوصفة السحرية» لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.