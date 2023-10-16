الفنان إسلام جمال يبدأ تصوير «الوصفة السحرية» بعد نجاحه في «متيجي نشوف»

حقق الفنان إسلام جمال نجاحًا كبيرًا من خلال أحداث مسلسل «متيجي نشوف»، الذي يُعرض حالياً على قناة on e، بعد عرض أولى حلقات العمل، وتصدر المسلسل «التريند» بسبب قصته، المأخوذة عن كتاب «55 مشكلة حب»، للدكتور مصطفى محمود.

دور إسلام جمال في مسلسل «متيجي نشوف»

ويجسد الفنان إسلام جمال من خلال أحداث المسلسل، دورًا مختلفًا وهو شخصية «سيف» زوج من «ريهام» نهى عابدين، والتي تعمل في شركة دعاية وإعلان، وقرر أن يذهب إلى العمرة، ليعود مختلفا في أفكاره عن السابق، حيث قرر أن يغير حياته وشكله وطريقة تعامله مع زوجته.

أحداث مسلسل «متيجي نشوف»

مسلسل «متيجي نشوف» تدور أحداث العمل ضمن 10 حلقات، ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتفاعل الجمهور مع القصة خلال الحلقات المقبلة .

إسلام جمال يبدأ تصوير الوصفة السحرية

من ناحية أخرى، بدأ الفنان إسلام جمال تصوير أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية، وهو أحدث أعماله الدرامية، والعمل من إخراج خيري سالم، ومنتج فني عامر عبد العاطي، بالتعاون مع الاستايلست إيناس عبد الله، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات (هاني سرحان).