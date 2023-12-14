وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يحضر احتفالية اليوم العالمي للغة العربية ببورسعيد

حضر الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، احتفال منطقة بورسعيد الأزهرية باليوم العالمي للغة العربية، اليوم الخميس، وذلك بناءً على تكليفات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

وقال أحمد الشرقاوي إن قطاع المعاهد الأزهرية وضع خطة من أجل الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية على مدار الأسبوع، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة فريق اللغة العربية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الدكتور عبدالله هاشم مستشار اللغة العربية ومدير عام التعليم الإعدادي.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للغة العربية؛ وبهذه المناسبة يحتفي قطاع المعاهد الأزهرية بكل مناطقه وإداراته، ومعاهده بفاعليات مختلفة كل عام.