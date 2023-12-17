«غرفة مواد البناء»: استخدام البحث العلمي التطبيقي في تطوير صناعة التشييد

شاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بجناح خاص بالمؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشاريع، الذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان «نحو مدن مستدامة ذكية ومرنة»، بمشاركة الخبراء والعلماء من المراكز البحثية والجامعات.

أوضح المهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المشاركة في هذا المؤتمر والمعرض يأتي في إطار قيام الغرفة بدورها في السعي نحو تقوية علاقات العمل مع الجهات المعنية لصالح خدمة الأعضاء إذ يربطها علاقة شراكة وبروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.

تطوير صناعة التشييد وصناعات مواد البناء

أضاف في بيان: «كما تسعى الغرفة باستمرار للتعرف على الأكواد الحديثة والمواصفات، ومساهمة البحث العلمي التطبيقي في تطوير صناعة التشييد وصناعات مواد البناء بهدف تطوير إنتاج خامات البناء بما يتوافق مع متطلبات الأبنية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة».

الأسمنت والبويات والمنتجات الحديثة

واشترك عدد من المصانع المنتجة لمواد البناء أعضاء الغرفة، بالمعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، وضم الجناح شركات الأسمنت والبويات والمنتجات الحديثة لمواد البناء إلى جانب المكاتب الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات.

أبحاث عن الاتجاهات الجديدة

وخلال المؤتمر عرضت الجهات المشاركة من الخبراء والمتخصصين العديد من الأبحاث عن الاتجاهات الجديدة، والنظريات الحديثة وطرق البناء ومواصفات الخامات المطلوبة لبناء المدن المستدامة.