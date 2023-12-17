سوق الأنصاري بالسويس وجهة محبي الأسماك.. «أنواع كتير وأسعار على قد الإيد»

سوق الأنصاري للأسماك بالسويس، يعد أحد أهم منافذ بيع السمك في المحافظة، وهو وجهة الكثيرين من محبي المأكولات البحرية باختلاف أنواعها، وذلك لوجود أنواع متعددة من الأسماك وبأسعار مختلفة وتناسب الجميع.

أسعار الأسماك تبدأ من 20 جنيها

«أم محمد»، أقدم بائعة أسماك في سوق الأنصاري، توضح أن السوق تضم أنواعا مختلفة من الأسماك بأسعار مخفضة، ويمكن للمواطنين تجهيز «أكلة سمك» مميزة تكفي لعدة أشخاص وبأسعار تصل لـ60 جنيها فقط، من خلال بعض الأنواع منخفضة السعر مثل «الشخرم» الذي يباع الكيلو منه بـ20 جنيها، و«مرجان أبو أتب» بـ40 جنيها، والحفارة والكسكمري البلدي بـ40 جنيها للكيلو أيضا، وهي من الأصناف التي يحبها «السوايسة» ويقبلون عليها بكثرة.

7 كيلو كابوريا بـ100 جنيه

«نادر» تاجر الأسماك بالسويس، قال لـ«الوطن»، ليست الأسماك فقط التي يمكن تحضير وجبة فسفورية جميلة وبأرخص الأسعار منها، لكن يوجد الكابوريا أيضا، موضحا أن الكابوريا «المليانة» 7 كيلو بـ100 جنيه فقط، وهناك أيضا كابوريا 6 كيلو بـ100 جنيه، وحجمها مناسب.

وتابع «نادر» أنه خلال الفترة الماضية، كان يتوفر في السوق الجمبري بأسعار مخفضة أيضا، حيث كان يباع 3 و4 و5 كيلو جمبري بـ100 جنيه، موضحا وجود عدة طرق لنقل الأسماك تسمح للتاجر بتحقيق ربح قليل وبيع كميات كبيرة.

البلاميطة كبيرة الحجم وبسعر بسيط

محمد أيوب، أحد تجار الأسماك بسوق الأنصاري، أكد تعدد أشكال وأنواع الأسماك بالسوق، وهناك من يعشق من أبناء السويس الأسماك الشعبية ذات الحجم الصغير أو المتوسط، وسعر الكيلو أحيانا يصل لـ10 جنيهات، بالإضافة إلى أن هناك أسماك البلاميطة وهي كبيرة الحجم وتكفي سمكة واحدة لـ7 أو 8 أفراد، وسعرها يتراوح بين 100 و120 جنيها.