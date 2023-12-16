«زور أهلك ببلاش».. مبادرة جديدة لـ«عم سيد» بعد توصيله أصحاب المعاشات مجانا

يتميز الشعب المصري بحب الخير وتقديم المساعدة للآخرين، وأهالي السويس، جزء من النسيج الوطني، فدائما ما نجد بينهم الذي يبحث عن فعل الخير سواء أفراد أو مؤسسات أو كيانات، تجمع مجموعة من أبناء المدينة الباسلة، يشغلهم ليل نهار البحث عن الفقراء والمحتاجين من أبناء بلدهم.

تلك الصفات الجميلة تجلت في مبادرة يقبل على تنفيذها سائق ميكروباص، إذ قرر أن يهب من رزق يومه جزءا لخدمة مجانية بعنوان «زور أهلك ببلاش»، لتشجيع راغبي صلة الرحم وود الأهل، بعد تنفيذه مبادرة توفير مواصلات مجانية لأصحاب المعاشات ونقلهم بالمجان، لأنه ذاق حلاوة فعل الخير فقرر أن يزيد منه ويشرع في تنفيذ مبادرة جديدة متوازية مع الأولى وهي «زور أهلك ببلاش» والذي كشف عنها خلال حديثه مع «الوطن»..

تفاصيل مبادرة زور أهلك ببلاش

حكى عم سيد تفصيل المبادرة، «زور أهلك ببلاش»، الخيرية بأنه قرر تقديم خدمة توصيل مجاني جديدة تتمثل تشجيع صلة الرحم والترابط الأسري في توصيل من يرغب في صلة زيارة الأهل أو الأخوة مجانا وهي تهدف، كما وضحها عم سيد، إلى التسهيل على الأبناء زيارة الأم والأب ومواصلة الود مع الإخوة والأخوات.

«عم سيد» كشف أنه استلهم المبادرة الأولى بتوصيل أصحاب المعاشات مجانا من المبادرة الرئاسية لخدمة كبار السن وأصحاب المعاشات في وسائل المواصلات وقرر تنفيذ مبادرة لخدمة أبناء بلده من المعاشات مجانا والآن يكشف عن مبادرته الجديدة..

دخل وإيراد السيارة تضاعف

عم سيد قال إنه يغرق في نعم الله بعد تنفيذ مبادرته بتوصيل أصحاب المعاشات مجانا، حيث تزايد إيراد السيارة وقلت أعطالها، ويؤكد أنه وراء كل رجل يقدم الخير سيدة عظيمة تدفعه للاستمرار في ذلك، حيث تشد زوجته على يديه للاستمرار والإكثار من فعل الخير.

5 سنوات بيوصل أصحاب المعاشات ببلاش

أما دخول عم السيد في طريق المبادرات وعمل الخير فيحكي، كان منذ 5 سنوات، وخلال عمله سائق ميكروباص، على خط حوض الدرس- الأربعين، وكانت المواصلة في طريقها يستقلها المترددون على مستشفى التأمين الصحي، فتوقف لرجل وزوجته، فرفض الرجل ركوب السيارة، ولما ألح عليه أبلغه أنه ليس معه نقود ورفض استقلال السيارة لكن عم سيد، أصر على ركوبه السيارة، ومنذ ذلك الحين وأعلن توصيل أصحاب المعاشات مجانا ودون على السيارة من الأمام ومن الخلف الركوب مجانا لأصحاب المعاشات، والآن يطرح فكرة أخرى يشرع في تنفيذها وهي مبادرة، زور أهل ببلاش.