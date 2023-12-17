«الصحة»: إصدار مليون شهادة ميلاد مميكنة داخل الوحدات الصحية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ ميكنة مكاتب الصحة في محافظات الجمهورية بإجمالي 5 الاف وحدة صحية، لافتا في تقرير رسمي له أصدره منذ قليل، أنَّه تمّ ميكنة شهادات الميلاد وتصاريح الدفن والوفاة وغيرها من المعاملات المستندية بداية من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ إصدار شهادات ميلاد مميكنة بلغ عددها مليون و نصف شهادة، بالإضافة إلى شهادات وفاة الكترونية بلغت 505 الف شهادة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تدريب أكثر من 16 ألف من المشرفين ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة والمتعاملين مع المنظومة الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي واستبدال الإصدارات الورقية بمستندات مميكنة، لتسهيل المهمة على المواطنين في إطار خطة الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.