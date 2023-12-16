«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن الإصابة بجفاف العيون

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح عند الإصابة بجفاف العيون، وقالت في تقرير عممته على مديريات الشؤون الصحية، إنه عند الإصابة بجفاف العيون أو الشعور بعلامات وأعراض جفاف العين لفترة طويلة، كالعيون المتعبة أو المتوهجة، لا بد من الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية، واتباع مجموعة من التعليمات للحفاظ على صحة العيون، وهي:

نصائح مهمة للحفاظ على صحة العيون من الجفاف

- تجنب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين.​

- الحرص على ارتداء نظارات شمسية أو نظارات واقية. ​

- أخذ فترات راحة للعين أثناء المهام الطويلة، مثلًا عند القراءة أو القيام بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بصريا.

- يجب أن يكون الشخص على دراية ببيئته، فيمكن أن يكون الهواء على ارتفاعات عالية وفي المناطق الصحراوية، وفي الطائرات جافًا للغاية؛ فعند قضاء الوقت في مثل هذه البيئة؛ قد يكون من المفيد إغلاق العينين بشكل متكرر لبضع دقائق في كل مرة لتقليل تبخر الدموع.​

وضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين

- وضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين، حتى لا يتم فتح العينين على نطاق واسع، قد يساعد هذا في إبطاء تبخر الدموع بين رمش العين.​

- التوقف عن التدخين وتجنب التدخين السلبي، فالدخان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.​

- استخدام الدموع الاصطناعية بانتظام، في حالة الإصابة بجفاف العين المزمن، واستخدام قطرات العين حتى عندما يشعر الشخص بحالة جيدة للحفاظ على ترطيبها بشكلٍ كافٍ