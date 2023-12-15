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رصف 4 طرق بتكلفة 77 مليون جنيه في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
11:53 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
رصف الطرق في البحيرة

رصف الطرق في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطرق في البحيرة

وتابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، برئاسة كريمة عاشور، بدء أعمال رصف 4 طرق بنطاق المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، بإجمالي أطوال 6.3 كيلومتر، وباعتمادات مالية بلغت 77.3 مليون جنيه.

وتضمنت أعمال رصف الطرق ما يلي:

- أعمال التكاسي وإنشاء سور وطبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول 2 كيلومتر باعتمادات مالية بلغت 40 مليون جنيه.

- استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول كيلومتر بمركز الدلنجات باعتماد قدره 10ملايين جنيه.

- استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول 2 كيلومتر بمركز بدر بتكلفه تقدر بـ8.7 مليون جنيه.

- استكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كيلومتر بمركز رشيد باعتماد  18.6 مليون جنيه.

استكمال أعمال قطاع الطرق

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدكتورة نهال بلبع بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف.

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بقلم إحسان شعبان